Плановые отключения в Мурманске на 24 апреля
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 24 апреля.
От горячего водоснобжения и теплоснабжения:
9.00 – 15.00 – просп. Кирова, 23 корп. 2; Молодёный проезд, 3, 4, 5; ул. Капитана Орликовой, 55; ул. Крупской, 36.
От горячего водоснобжения:
с 9.00 22 апреля до 16.00 24 апреля - ул. Беринга, 1, 3, 9;
с 9.00 23 апреля до 16.00 24 апреля - ул. Зелёная, 32, 34;
с 9.00 – 18.00 - ул. Профессора Сомова, 3.
От электроснабжения:
9.00 – 17.00 - просп. Ленина, 88, 90; ул. Карла Маркса, 1/3, 3, 4; ул. Челюскинцев, 1.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.