Плановые отключения в Мурманске на 24 августа

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 24 августа.

Ремонт котельной:

с 15 июня до выполнения 24 августа - плановый ремонт (полная остановка) котельной ТЦ «Росляково-1» (АО «МЭС» «Североморская теплосеть») – 67 домов.

Опрессовка тепловых сетей:

с 18 августа по 24 августа – опрессовка тепловых сетей от Центральной котельной – 332 дома;

с 8.00 18 августа до 24.00 24 августа – опрессовка тепловых сетей от ЦТП «просп. Кирова 31б» – 7 домов;

с 8.00 18 августа до 24.00 24 августа – опрессовка тепловых сетей от ЦТП «ул. Генералова, 2а» – 16 домов;

с 8.00 24 августа до 24.00 25 августа - опрессовка тепловых сетей от котельной ТЦ «Росляково Южное» – 12 домов.

От горячего водоснабжения:

с 9.00 17 августа - до выполнения работ 24 августа – Театральный бульвар, 7;

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.