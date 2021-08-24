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Мурманская область. Арктика (16+)24.08.21 08:15

Плановые отключения в Мурманске на 24 августа

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 24 августа.

Опрессовка тепловой сети:

с 8.00 23 августа до 24.00 27 августа — опрессовка теплосети «Южная» (ПАО «МТЭЦ») — 564 дома;

с 8.00 24 августа до 24.00 25 августа — опрессовка теплосети ТЦ «Росляково Южное» (АО «МЭС») — 12 домов.

От горячего водоснабжения:

0.01 — до выполнения - пер. Русанова, 5; просп.Кирова, 18, 20а; просп.Ленина, 1, 42, 44, 65, 66, 68; ул. Воровского, 16, 20; ул. Капитана Буркова, 10, 19/2, 21; ул. Капитана Егорова, 17, 19; ул. Карла Маркса, 13; ул. Полярные Зори, 11; ул. Пушкинская, 5, 7; ул. Софьи Перовской, 11а, 16а, 17а, 25/26, 27.

От холодного водоснабжения:

9.00 — 17.00 - ул. Беринга, 17; пр-д Ледокольный, 15, 17, 19;

10.00 — 17.30 - ул. Халатина, 14;

13.00 — 17.00 - ул. Александрова, 6; ул. Александрова, 14.

От газоснабжения:

10.00 — 15.00 - ул. Чумбарова-Лучинского, 40 корп.3; ул. Полярные Зори, 21 корп. 1; ул. Инженерная, 12.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

 

 

 

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