Плановые отключения в Мурманске на 24 августа

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 24 августа.

Гидравлические испытания:

с 22 августа до выполнения 26 августа — гидравлические испытания котельной «Южная» — 591 дом.

От холодного водоснабжения:

9.00 — 20.00 – просп. Героев-североморцев, 7 корп. 1, 9 корп. 2;

9.00 — 23.00 - ул. Капитана Егорова, 17, 19; ул. Коммуны, 20;

9.00 — 13.00 – просп. Героев-североморцев, 3 корп. 1, 3 корп. 2, 5 корп. 1, 5 корп. 2, 5 корп. 3.

От газоснабжения:

10.00 — 13.00 - ул. Радищева, 12.

От электроснабжения:

11.01 — 13.00 - ул. Зои Космодемьянской, 15 корп. 1.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.