Плановые отключения в Мурманске на 24 декабря

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 24 декабря.

От горячего водоснабжения:

с 9.00 20 декабря до 16.00 24 декабря – просп. Кольский, 218, 220, 222;

с 16.10 23 декабря до выполнения работ 24 декабря – просп. Ленина, 92.

От газоснабжения:

10.00 — 15.00 – просп. Кольский, 67, 69; просп. Кирова, 30; пер. Водопроводный, 3; ул. Карла Либкнехта, 44; ул. Аскольдовцев, 30 корп. 2.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.