Плановые отключения в Мурманске на 24 февраля

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 24 февраля.

От горячего водоснабжения:

13.00 – 17.00, -ул. Крупской, 2.

От холодного водоснабжения:

9.00 – 18.00 - ул. Радищева, 7, 9, 11, 13, 15;

9.00 – 21.00 - ул. Карла Маркса, 13, 26; ул. Софьи Перовской, 33.

От газоснабжения:

10.00 – 15.00 - ул. Бабикова, 6; пр-д Капитана Тарана, 17, 18, 19; ул. Софьи Перовской, 10, 11, 11а, 14, 19; просп. Героев-североморцев, 78 корп.2.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.