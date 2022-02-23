Мурманская область. Арктика (16+)23.02.22 08:15
Плановые отключения в Мурманске на 24 февраля
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 24 февраля.
От горячего водоснабжения:
13.00 – 17.00, -ул. Крупской, 2.
От холодного водоснабжения:
9.00 – 18.00 - ул. Радищева, 7, 9, 11, 13, 15;
9.00 – 21.00 - ул. Карла Маркса, 13, 26; ул. Софьи Перовской, 33.
От газоснабжения:
10.00 – 15.00 - ул. Бабикова, 6; пр-д Капитана Тарана, 17, 18, 19; ул. Софьи Перовской, 10, 11, 11а, 14, 19; просп. Героев-североморцев, 78 корп.2.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.
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