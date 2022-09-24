Плановые отключения в Мурманске на 24 и 26 сентября
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 24 и 26 сентября.
От горячего водоснабжения и теплоснабжения:
с 9.00 26 сентября до выполнения работ - ул. Володарского, 3; ул. Карла Маркса, 4; ул. Челюскинцев, 7.
От горячего водоснабжения:
с 9.00 21 сентября до выполнения работ 10 сентября - ул. Капитана Буркова, 23.
От холодного водоснабжения:
24 сентября
9.00 — 20.00 - ул. Маяковского, 1.
26 сентября
9.00 — 23.00 - ул. Маяковского, 1.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.