Плановые отключения в Мурманске на 24 июня

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 24 июня.

Опрессовка тепловых сетей:

с 23 июня до выполнения 24 июня - опрессовка тепловых сетей от ЦТП «Северная Промзона»;

с 21 июня по 24 июня - опрессовка тепловой сети котельной «Роста» (АО «МЭС») – 114 домов;

с 22 июня по 28 июня - опрессовка тепловой сети Восточной котельной - 458 домов;

с 22 июня до выполнения 28 июня - опресовка тепловых сетей от ЦТП – «кв.2 Новое плато» - 32 дома;

с 22 июня до выполнения 28 июня - опресовка тепловых сетей от ЦТП – «кв.2а Больничный городок» - 114 домов.

Ремонт теплосетей и ТЦ:

с 15 июня до выполнения 28 июня – плановый ремонт тепловой сети котельной «Угольная» (МУП «МУК») – 3 дома.

От горячего водоснабженияи теплоснабжения:

8.30 – 17.00 - ул. Героев Рыбачьего, 39.

От горячего водоснабжения:

с 22.00 22 июня до выполнения работ 29 июня - пр-д. Связи, 5, 7;

с 1.00 23 июня до выполнения работ 24 июня - ул. Аскольдовцев, 35;

с 11.30 23 июня до выполнения работ 24 июня - ул. Капитана Копытова, 13, 14;

с 12.00 23 июня до выполнения работ 26 июня - ул. Беринга, 11;

8.30 – 17.00 - ул. Героев Рыбачьего, 37, 41, 43, 45, 47; ул. Крупской, 1, 3, 5, 9, 11; ул. Фадеев Ручей, 13, 16, 19, 21, 22, 24, 25, 26;

9.00 – 16.00 - ул. Халтурина, 3;

9.00 – 17.00 – просп. Ленина, 19, 20, 21, 23, 25, 29, 31, 31а; ул. Гвардейская, 1/15, 3, 5, 7, 9, 9а, 11, 13, 15, 17; ул. Генерала Журбы, 4, 6, 6а, 10, 12; ул. Полярные Зори, 2, 4, 6, 8, 10, 13.

От холодного водоснабжения:

9.00 – 17.00 - ул. Смирнова, 16, 20, 22; ул. Прибрежная, 1, 6, 23, 25.

От электроснабжения:

9.00 – 17.00 - пер. Дальний, 1, 2; просп. Героев-североморцев, 76 корп. 2, 78 корп. 1, 78 коо ул. Полухина, 1, 2, 3, 4, 5 ул. Радищева, 65/4, 67/3.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.