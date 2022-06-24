Плановые отключения в Мурманске на 24 июня

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 24 июня.

Опрессовка теплосети котельной:

18 июня до выполнения 27 июня – опрессовка теплосети котельной «Восточная» (АО «МТЭЦ») – 721 дом;

с 21 июня до выполнения 27 июня – опрессовка теплосети ЦТП «Новое Плато» после окончания отопительного сезона – 34 дома;

с 21 июня до выполнения 27 июня – опрессовка теплосети ЦТП «Больничный городок» после окончания отопительного сезона – 145 домов.

Плановый ремонт котельной:

с 15 июня до выполнения 28 июня – плановый ремонт котельной «Угольная» (МУП «МУК») – 3 дома;

с 15 июня до выполнения 28 июня – плановый ремонт котельной «Дизельная» (МУП «МУК») – 3 дома.

с 21 июня до выполнения 4 июля – плановый ремонт котельной «Росляково Южное» (АО «МЭС») – 8 домов.

От горячего водоснабжения:

с 18.25 21 июня до выполнения работ 24 июня - ул. Загородная, 18, 28; ул. Туристов, 45, 47, 49, 51; ул. Челюскинцев, 32, 34;

с 8.15 23 июня до 16.00 24 июня - ул. Шевченко, 7, 7а, 7б, 11, 11а, 14а, 15, 16а, 24, 26, 28;

8.30 – 16.30 - ул. Ломоносова, 3, 5.

От горячего и холодного водоснабжения:

9.00 – 14.00 – просп. Героев-североморцев, 19; ул. Чумбарова-Лучинского, 15;

14.00 – 16.00 - ул. Аскольдовцев, 27.

От холодного водоснабжения:

9.00 – 23.00 – просп. Кольский, 2, 4, 4а, 6, 8, 10, 12, 14; просп. Кирова, 49, 51; ул. Капитана Пономарева, 3, 4, 5;

10.00 – 16.00 - ул. Александрова, 26; просп. Героев-североморцев, 9 корп. 1, 11 корп. 1.

От газоснабжения:

9.00 – 16.00 - ул. Мохнаткина Пахта (жилой район Росляково), 1; ул. Свердлова, 48.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.