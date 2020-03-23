Плановые отключения в Мурманске на 24 марта
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 24 марта.
От горячего водоснабжения и теплоснабжения:
9.00 – 16.00 - ул. Гаджиева, 6.
О горячего водоснабжения:
с 9.00 23 марта до 16.00 24 марта - просп. Кольский, 62, 66, 68, 80;
с 9.00 24 марта до 16.00 25 марта - переулок Якорный, 2; просп. Кольский, 168;
с 9.00 24 марта до 16.00 26 марта – просп. Кольский, 165, 167;
8.30 – 16.30 – просп. Кирова, 31, 31а; ул. Зелёная, 47, 47а; ул. Каменная, 2 корп. 1, 2 корп. 2, 2 корп. 3.
От холодного и горячего водоснабжения:
9.00 – 16.00 - ул. Капитана Маклакова, 50.
От холодного водоснабжения:
9.00 – 11.00 – просп. Ленина, 15.
От газоснабжения:
9.30 – 16.30 - ул. Капитана Копытова, 18, 23; ул. Героев Рыбачьего, 3; ул. Капитана Буркова, 25; ул. Хлобыстова, 11; просп.Ленина, 61, 63;
10.00 – 16.00 – просп.Героев-североморцев, 78 корп. 4.
От электроснабжения:
с 10.00 24 марта - до выполнения работ - ул. Адмирала Ушакова, 5 корп. 1.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.