Плановые отключения в Мурманске на 24 марта
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 24 марта.
От горячего водоснабжения и теплоснабжения:
9.00 – 16.00 - ул. Набережная, 1/2, 3, 7, 7а, 13, 15; ул. Чумбарова-Лучинского, 15, 17, 19.
От горячего водоснабжения:
с 9.00 22 марта до 16.00 24 марта - ул. Героев Рыбачьего, 36, 38; ул. Капитана Орликовой, 54, 55;
с 9.00 22 марта до 17.00 26 марта - ул. Шмидта, 45;
с 9.00 23 марта до 16.00 25 марта - ул. Крупской, 40;
с 9.00 23 марта до 17.00 25 марта - ул. Капитана Копытова, 4, 6, 7; ул. Радищева, 19.
От горячего и холодного водоснабжения:
8.30 – 18.00 - ул. Старостина, 30, 32;
9.30 – 16.00 – просп. Ленина, 19, 21, 23.
От газоснабжения:
9.30 – 16.00 - ул. Капитана Копытова, 20, 22; ул. Капитана Буркова, 19/2; ул. Профессора Сомова, 4; просп. Ленина, 65; ул. Капитана Егорова, 13, ул. Хлобыстова, 11.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.