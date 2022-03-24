Плановые отключения в Мурманске на 24 марта
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 24 марта.
От горячего водоснабжения и теплоснабжения:
с 23.00 23 марта до 6.00 24 марта - пр-осп. Кольский, 4а, 8, 10, 12, 14; ул. Капитана Пономарева, 4, 5, 8, 9 корп. 1, 9 корп. 2, 11, 12, 14; ул. Ломоносова, 1/13, 2, 3, 5, 6, 7 корп. 1, 7 корп. 2, 8, 9 корп. 1, 9 корп. 2, 10 корп. 1, 10 корп. 2, 10 корп. 3, 12, 13, 14, 15; ул. Пархоменко, 2, 4, 6, 8; ул. Фурманова, 15; ул. Чапаева, 10, 10а.
От горячего водоснабжения:
с 9.00 22 марта до 17.00 24 марта - ул. Зои Космодемьянской, 34, 36;
с 9.00 23 марта до 16.00 24 марта - ул. Марата, 22;
с 10.00 23 марта до 19.00 26 марта - б-р. Театральный, 8;
с 10.00 21 марта до выполнения работ 29 марта - просп. Ленина, 95.
От газоснабжения:
9.30 — 15.00 - ул. Профессора Сомова, 5, 6; просп. Ленина, 61, 63.
От электроснабжения:
0.00 – 7.00 - ул. Загородная, 7; ул. Карла Либкнехта, 34/7, 34а; ул. Пищевиков, 2, 4, 5, 7, 8, 9.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.