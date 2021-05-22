Плановые отключения в Мурманске на 24 мая
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 24 мая.
От горячего водоснабжения и теплоснабжения:
9.00 – 17.00 - ул. Александра Невского, 85а.
От горячего водоснабжения:
10.00 – 17.00 - ул. Коминтерна, 9/1.
От горячего и холодного водоснабжения:
9.00 – 16.00 - ул. Достоевского, 18, 19.
От электроснабжения:
9.00 – 16.00 - ул. Полярные Зори, 27 корп. 2, 29 корп. 1, 33 корп. 1, 33 корп. 2, 33 корп. 3, 35 корп. 2; ул. Сполохи, 1, 3, 5, 6.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.