Плановые отключения в Мурманске на 24 мая

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 24 мая.

От горячего водоснабжения и теплоснабжения:

8.30 – 16.30 - ул. Полярные Зори, 46;

9.00 – 16.00 - ул. Аскольдовцев, 16, 20, 24.

От горячего водоснабжения:

с 9.00 23 мая до 14.00 24 мая - просп. Кольский, 41, 47;

с 9.00 23 мая 14.00 25 мая - ул. Капитана Пономарева, 9 корп. 1, 9 корп. 2; ул. Ломоносова, 9 корп. 2;

с 10.00 23 мая до 16.00 25 мая – просп. Кольский, 162.

От газоснабжения:

9.00 – 17.00 - ул. Павлова, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 47; ул. Александра Невского, 81, 73, 69/51, 50, 81б, 67, 77, 85, 75; ул. Вице-адмирала Николаева, 15.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.