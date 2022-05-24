Плановые отключения в Мурманске на 24 мая
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 24 мая.
От горячего водоснабжения и теплоснабжения:
8.30 – 16.30 - ул. Полярные Зори, 46;
9.00 – 16.00 - ул. Аскольдовцев, 16, 20, 24.
От горячего водоснабжения:
с 9.00 23 мая до 14.00 24 мая - просп. Кольский, 41, 47;
с 9.00 23 мая 14.00 25 мая - ул. Капитана Пономарева, 9 корп. 1, 9 корп. 2; ул. Ломоносова, 9 корп. 2;
с 10.00 23 мая до 16.00 25 мая – просп. Кольский, 162.
От газоснабжения:
9.00 – 17.00 - ул. Павлова, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 47; ул. Александра Невского, 81, 73, 69/51, 50, 81б, 67, 77, 85, 75; ул. Вице-адмирала Николаева, 15.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.