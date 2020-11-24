Мурманская область. Арктика (16+)24.11.20 08:30
Плановые отключения в Мурманске на 24 ноября
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 24 ноября.
От горячего водоснабжения:
10.00 – 16.00 б-р Театральный, 7;
9.00 – 16.00 - пер. Якорный, 14; просп. Кольский, 101.
От холодного водоснабжения:
9.00 – 16.00 - ул. Свердлова, 6 корп. 3;
10.00 – 23.00 - ул. Привокзальная, 6.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.
Комментарии
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Александр
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