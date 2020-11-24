Плановые отключения в Мурманске на 24 ноября

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 24 ноября.

От горячего водоснабжения:

10.00 – 16.00 б-р Театральный, 7;

9.00 – 16.00 - пер. Якорный, 14; просп. Кольский, 101.

От холодного водоснабжения:

9.00 – 16.00 - ул. Свердлова, 6 корп. 3;

10.00 – 23.00 - ул. Привокзальная, 6.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.