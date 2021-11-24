Плановые отключения в Мурманске на 24 ноября
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 24 ноября.
От горячего водоснабжения и теплоснабжения:
9.00 – 14.00 - ул. Первомайская, 12, 18, 20, 22, 24.
От горячего водоснабжения:
13.00 – до выполнения всех работ - ул. Шабалина, 7, 9.
От холодного водоснабжения:
8.00 – до выполнения всех работ - ул. Заводская (Росляково), 4; ул. Школьная (Росляково), 2, 4;
9.00 – 16.00 - ул. Халатина, 20.
От газоснабжения:
10.00 – 15.00 - ул. Гагарина, 9 корп.4; ул. Героев Рыбачьего, 13, 19; просп. Кирова, 25; ул. Подстаницкого, 2, 4; просп. Ленина, 102; ул. Чумбарова-Лучинского, 40 корп. 3.
От электроснабжения:
с 24 ноября с 23.59 – до 25 ноября до 7.00 – просп. Ленина, 64; ул. Дзержинского, 2/33; ул. Самойловой, 2, 4, 6; ул. Шмидта, 33а;
13.00 – 15.00 - ул. Скальная, 28.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.