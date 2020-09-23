Плановые отключения в Мурманске на 24 сентября

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 24 сентября.

От горячего водоснабжения:

с 16.00 23 сентября до выполнения работ 24 сентября - ул. Успенского, 6.

От газоснабжения:

9.30 – 16.30 - ул. Ломоносова, 10 корп. 1, 10 корп. 2, 10 корп. 3, 12; просп. Ленина, 55, 60, 62/11; ул. Октябрьская, 36, 40; ул. Адмирала Лобова, 39/13; ул. Сафонова, 39.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.