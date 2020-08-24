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Мурманская область. Арктика (16+)24.08.20 18:00

Плановые отключения в Мурманске на 25 августа

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 25 августа.

Опрессовка тепловых сетей:

с 8.00 24 августа до 24.00 25 августа - опрессовка тепловых сетей от котельной ТЦ «Росляково Южное» – 12 домов.

От горячего водоснабжения:

с 10.00 24 августа до 17.00 25 августа – ул. Беринга, 11;

с 9.00 24 августа до 17.00 26 августа – ул. Капитана Пономарева, 5, ул. Ломоносова, 3;

с 9.00 25 августа до выполнения работ 31 августа – пер. Охотничий, 25;

0.00 – 16.00 - пер. Портовый, 52; ул. Коминтерна, 14, 16, 18, 20, 22, 24; ул. Привокзальная, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 13, 15;

8.00 – 17.00 - ул. Подгорная, 54, 64, 72; ул. Пригородная, 17а, 43, 45; ул. Фестивальная, 9, 24, 30;

9.00 – 23.59 - ул. Новое Плато, 20, 22; ул. Радищева, 12, 14, 14 корп. 1, 16, 18, 22.

От горячего и холодного водоснабжения:

9.00 – 13.00 - ул. Крупской, 23, 25, 27;

13.00 – 14.00 - ул. Крупской, 36, 38.

От холодного водоснабжения:

9.00 – 17.00 - ул. Гагарина, 13;

9.00 – 20.00 - ул. Александра Невского, 4, 6, 55.

От газоснабжения:

9.30 – 16.30 - ул. Полярные Зори, 28/13.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

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