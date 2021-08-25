Мурманская область. Арктика (16+)25.08.21 08:15
Плановые отключения в Мурманске на 25 августа
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 25 августа.
Опрессовка тепловой сети:
с 8.00 23 августа до 24.00 27 августа — опрессовка теплосети «Южная» (ПАО «МТЭЦ») — 564 дома;
с 8.00 24 августа до 24.00 25 августа — опрессовка теплосети ТЦ «Росляково Южное» (АО «МЭС») — 12 домов.
От газоснабжения:
10.00 — 15.00 – просп.Кольский, 30.
От электроснабжения:
11.00 — 15.00 - ул. Шевченко, 11а.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.
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