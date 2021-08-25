Плановые отключения в Мурманске на 25 августа

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 25 августа.

Опрессовка тепловой сети:

с 8.00 23 августа до 24.00 27 августа — опрессовка теплосети «Южная» (ПАО «МТЭЦ») — 564 дома;

с 8.00 24 августа до 24.00 25 августа — опрессовка теплосети ТЦ «Росляково Южное» (АО «МЭС») — 12 домов.

От газоснабжения:

10.00 — 15.00 – просп.Кольский, 30.

От электроснабжения:

11.00 — 15.00 - ул. Шевченко, 11а.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.