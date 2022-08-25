Плановые отключения в Мурманске на 25 августа
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 25 августа.
Гидравлические испытания:
с 22 августа до выполнения 26 августа — гидравлические испытания котельной «Южная» — 591 дом.
От горячего и холодного водоснабжения:
9.30 — 17.00 - ул. Старостина, 11 корп. 1, 11 корп. 2, 13 корп. 1, 13 корпа. 2; пр-д Связи, 30.
От холодного водоснабжения:
9.00 — 23.59 - ул. Халатина, 25, 23;
9.00 — 16.00 – просп. Кольский, 226, 224, 228; ул. Коммуны, 20;
9.00 — 20.00 – просп. Героев-североморцев, 15 корп. 2.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.