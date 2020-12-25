Плановые отключения в Мурманске на 25 декабря

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 25 декабря.

От горячего водоснабжения:

с 19.00 21 декабря до выполнения работ 25 декабря - пер. Охотничий, 4;

с 9.00 23 декабря до 16.00 25 декабря - ул. Шабалина, 7, 9, 59, 61; ул. Шевченко, 1а, 6а.

От горячего и холодного водоснабжения:

10.00 – 12.00 - ул. Героев Рыбачьего, 32;

12.00 – 14.00 - ул. Крупской, 36, 38.

От холодного водоснабжения:

9.00 – 23.00 - ул. Ивченко, 8, 9, 11.

От газоснабжения:

9.30 – 16.30 - ул. Привокзальная, 6; ул. Адмирала Ушакова, 16/20.

От электроснабжения:

9.00 – 13.00 – просп. Кольский, 33;

11.00 – 14.00 - ул. Олега Кошевого, 6 корп. 2.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.