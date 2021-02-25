Плановые отключения в Мурманске на 25 февраля
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 25 февраля.
От горячего водоснабжения и теплоснабжения:
с 9.30 25 февраля до выполнения работ - ул. Сполохи, 3.
От горячего водоснабжения:
с 9.00 24 февраля до 17.00 26февраля - ул. Капитана Копытова, 9, 33, 37;
с 9.00 25 февраля до выполнения работ - ул. Фурманова, 15; ул. Чапаева, 10.
От горячего и холодного водоснабжения:
9.00 – 17.00 - ул. Ломоносова, 7 корп. 1, 7 корп. 2, 9 корп. 1, 9 корп. 2, 11; ул. Капитана Пономарева, 9 корп. 1, 9 корп. 2, 11.
От газоснабжения:
9.30 – 16.30 - ул. Бабикова, 6; пр-д. Капитана Тарана, 17, 18, 19; ул. Софьи Перовской, 10, 11, 11а, 14; просп. Героев-североморцев, 78 корп. 2;
10.00 – 16.00 - ул. Адмирала Лобова, 33/2.
От электроснабжения:
с 9.30 25 февраля до выполнения работ - ул. Сафонова, 28а;
с 10.00 25 февраля до выполнения работ - пр-д. Капитана Тарана, 20.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.