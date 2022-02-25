Плановые отключения в Мурманске на 25 февраля

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 25 февраля.

От горячего водоснабжения:

10.00 – 17.00 - ул. Капитана Копытова, 15.

От газоснабжения:

10.00 – 15.00 - ул. Бабикова, 6; пр-д Капитана Тарана, 20, 21; ул. Софьи Перовской, 16, 18, 23/19, 27; просп. Героев-североморцев, 78 корп.3; ул. Свердлова, 8 корп.4.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.