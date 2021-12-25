Мурманская область. Арктика (16+)25.12.21 08:15
Плановые отключения в Мурманске на 25 и 27 декабря
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 25 и 27 декабря.
От горячего водоснабжения:
25 декабря
10.00 – 17.00 - ул. Старостина, 93.
От холодного водоснабжения:
9.00 – 23.59 - ул. Инженерная, 6.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.
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