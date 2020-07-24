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Мурманская область. Арктика (16+)24.07.20 18:00

Плановые отключения в Мурманске на 25 и 27 июля

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 25 и 27 июля.

Ремонт котельной:

с 15 июня  до выполнения 17 августа - плановый ремонт (полная остановка) котельной «Росляково-1» (АО «МЭС» «Североморская теплосеть») – 67 домов;

с 15 июля по 28 июля - плановый ремонт (полная остановка) котельной мкр. Абрам-Мыс – 16 домов;

с 21 июля по 3 августа - плановый ремонт (полная остановка) Южной котельной – 564 дома.

Опрессовка тепловых сетей:

с 27 июля  по 30 июля  провдится опрессовка тепловой сети от Северной котельной (АО «МЭС») – 492 дома.

Гидравлические испытания:

с 28 июля по 30 июля проводятся испытания на гидравлические потери от Восточной котельной – 458 домов.

От горячего водоснабжения:

9.00 27 июля – до выполнения работ - ул. Кильдинская, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 9; ш. Верхнеростинское, 1, 11, 13, 15, 17, 3, 5, 7, 9.

От горячего и холодного водоснабжения:

с 8.30 25 июля до 23.59 25 июля - ул. Папанина, 47; ул. Челюскинцев, 27, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39; ул. Туристов, 34а, 43а, 45, 47, 49, 51; ул. Загородная, 18, 28.

От холодного водоснабжения:

08.30 – 23.00 - переулок Терский, 4, 7а, 9; ул. Челюскинцев, 26а, 28а.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

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