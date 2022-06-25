«Сбербанк» с июля вводит комиссию в 1,25% на переводы со своих карт на карты других банков через их сайты и приложенияС 1 июля в Североморске начнёт работу новый маршрут №4
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)25.06.22 08:15

Плановые отключения в Мурманске на 25 и 27 июня

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 25 и 27 июня.

Опрессовка теплосети котельной:

18 июня до выполнения 27 июня – опрессовка теплосети котельной «Восточная» (АО «МТЭЦ») – 721 дом;

с 21 июня до выполнения 27 июня – опрессовка теплосети ЦТП «Новое Плато» после окончания отопительного сезона – 34 дома;

с 21 июня до выполнения 27 июня – опрессовка теплосети ЦТП «Больничный городок» после окончания отопительного сезона – 145 домов;

с 27 июня до выполнения 30 июня – опрессовка теплосети ЦТП-171, 175 после окончания отопительного сезона – 88 домов;

с 27 июня до выполнения 30 июня – опрессовка теплосети котельной «Фестивальная» после окончания отопительного сезона – 15 домов;

с 27 июня до выполнения 30 июня – опрессовка теплосети ЦТП «Шевченко» после окончания отопительного сезона – 21 дом;

с 27 июня до выполнения 30 июня – опрессовка теплосети ЦТП «Бондарная» после окончания отопительного сезона – 25 домов;

с 27 июня до выполнения 30 июня – опрессовка теплосети ЦТП «Прибрежная» после окончания отопительного сезона – 8 домов.

Плановый ремонт котельной:

с 15 июня до выполнения 28 июня – плановый ремонт котельной «Угольная» (МУП «МУК») – 3 дома;

с 15 июня до выполнения 28 июня – плановый ремонт котельной «Дизельная» (МУП «МУК») – 3 дома.

с 21 июня до выполнения 4 июля – плановый ремонт котельной «Росляково Южное» (АО «МЭС») – 8 домов.

От горячего водоснабжения:

с 8.30 21 июня до выполнения работ 27 июня - ул. Героев Рыбачьего, 2, 7, 26 корп. 3, 36;

с 8.40 21 июня до выполнения работ 27 июня - ул. Шабалина, 4;

с 14.35 21 июня до выполнения работ 27 июня -  ул. Инженерная, 7;

с 10.00 22 июня до выполнения работ 27 июня - ул. Самойловой, 1.

От горячего и холодного водоснабжения:

9.00 – 14.00 - ул. Николаева, 13, 15;

14.00 – 16.00 - ул. Аскольдовцев, 47.

От холодного водоснабжения:

25 июня

10.00 – 12.00 – просп. Героев-североморцев, 7 корп. 1.

27 июня

9.00 – 17.00 - ш. Верхнеростинское, 9, 11, 13, 15, 17.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)День предпринимателя: как живут микро, малый и средний бизнес и какие советы эксперты дают предпринимателям
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: МОЛОДЁЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ. НОВЫЙ СОЗЫВМурманская областная Дума: ДЕНЬ ПОБЕДЫМурманская областная Дума: ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

Инга
23.06.22 20:50
Как можно получить открытку, если ты из далека?
Комментарий к новости:Почта России бесплатно доставит открытки с видами Териберки с Арктического фестиваля в июле
STariK
14.06.22 09:13
Ведь этот дом КАПИТАЛЬНО ремонтировали при мэре Найденове. Ладно с покраской, а что с крышей произошло за это время? Она новая!
Комментарий к новости:Капитальный ремонт объекта культурного наследия - жилой дом на проспекте Ленина, 80 в Мурманске возобновлён
FariSei
10.06.22 11:22
ФНПР робко выходит из пандемии! А я думал, что профсоюзы уже вымерли.
Комментарий к новости:Михаил Шмаков предлагает индексировать заработную плату чаще
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
-Скоро в эфире14:20Мультфильмы (0+/6+)14:50«Отважный рыцарь». Полнометражный мультфильм (6+)16:10«Золотая баба». Художественный фильм (12+)
-PRO Деньги (16+)В большинстве российских компаний зарплата сотрудников — это закрытая информация-PRO Валюту (16+)Курс доллара ослаб на 3 копейки, евро – на 2 копейки-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС заняла 2-е место в конкурсе «Лучшая АЭС в России»-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 25 и 27 июня-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Проект закона об отмене возрастных ограничений для получения «Зарплаты мамы» внесён в Мурманскую областную Думу
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Как узнать ИНН человека по паспортным данным с помощью портала Himera Search?
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика