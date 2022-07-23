Плановые отключения в Мурманске на 25 июля
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 25 июля.
Плановый ремонт котельной:
с 12 июля до выполнения работ 25 июля – плановый ремонт котельной «Восточная» - 721 дом;
с 13 июля до выполнения работ 26 июля – плановый ремонт котельной «Абрам-Мыс» - 19 домов;
с 13 июля до выполнения работ 26 июля – плановый ремонт котельной «Росляково-1» - 41 дом;
с 20 июля до выполнения работ 2 августа – плановый ремонт котельной «Роста» - 144 дома;
с 26 июля до выполнения работ 8 августа – плановый ремонт котельной «Южная» - 591 дом.
Опрессовка теплосети котельной:
с 25 июля до выполнения работ 28 июля – опрессовка теплосети котельной «Северная» - 464 дома.
От горячего и холодного водоснабжения:
9.00 – 14.00 - ул. Свердлова, 40 корп. 2, 40 корп. 3.
От электроснабжения:
8.00 – 17.00 - ул. Прибрежная, 65, 66.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.