Плановые отключения в Мурманске на 25 июня

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 25 июня.

Опрессовка тепловых сетей:

с 22 июня по 28 июня - опрессовка тепловой сети Восточной котельной - 458 домов;

с 22 июня до выполнения 28 июня - опресовка тепловых сетей от ЦТП – «кв.2 Новое плато» - 32 дома;

с 22 июня до выполнения 28 июня - опресовка тепловых сетей от ЦТП – «кв.2а Больничный городок» - 114 домов.

Ремонт теплосетей и ТЦ:

с 15 июня до выполнения 28 июня – плановый ремонт тепловой сети котельной «Угольная» (МУП «МУК») – 3 дома.

От горячего водоснабжения и теплоснабжения:

9.00 – 13.30 - ул. Беринга, 14а, 18.

От горячего водоснабжения:

с 22.00 22 июня до выполнения работ 29 июня - пр-д. Связи, 5, 7;

8.30 – 16.30 - ул. Бондарная, 7а, 28, 32, 34;

9.00 – 13.30 – просп. Кольский, 140 корп. 6; пр-д. Ледокольный, 11; ул. Беринга, 12, 14, 20, 22, 24, 26, 28;

9.00 – 16.00 - ул. Ломоносова, 9 корп. 1, 9 корп. 2, 13, 15.

От холодного водоснабжения:

9.00 – 14.00 – просп. Кольский, 61, 67, 69, 71 ул. Кооперативная, 4, 6, 7.

От газоснабжения:

10.00 – 14.00 - ул. Гагарина, 5.

От электроснабжения:

9.00 – 11.00 – просп. Ленина, 65;

9.00 – 17.00 – просп. Героев-североморцев, 72, 76 корп. 1, 78 корп. 1; ул. Адмирала Лобова, 3; ул. Генерала Фролова, 11, 11б, 13а.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.