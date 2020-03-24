Плановые отключения в Мурманске на 25 марта
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 25 марта.
От горячего водоснабжения и теплоснабжения:
9.00 – 16.00 - ул. Гаджиева, 6.
О горячего водоснабжения:
с 9.00 23. марта до 17.00 26 марта - ул. Капитана Копытова, 9;
с 9.00 24 марта до 16.00 25 марта - переулок Якорный, 2; просп. Кольский, 168;
с 9.00 24 марта до 16.00 26 марта – просп. Кольский, 165, 167;
с 11.00 24 марта до выполнения работ 25 марта - ул. Ростинская, 9.
От холодного и горячего водоснабжения:
9.00 – 17.00 - просп. Кольский, 49в;
11.00 – 17.00 - ул. Свердлова, 66.
От газоснабжения:
9.30 – 16.30 - ул. Капитана Копытова, 20, 22; ул. Капитана Буркова, 27, 29; просп. Ленина, 65; ул. Капитана Егорова, 13; ул. Хлобыстова, 13;
10.00 – 16.00 - просп. Героев-североморцев, 59.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.