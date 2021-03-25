Плановые отключения в Мурманске на 25 марта
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 25 марта.
От горячего водоснабжения и теплоснабжения:
9.00 – 16.00 - ул. Жуковского, 4, 5, 7, 10, 11, 14; ул. Нахимова, 10.
От горячего водоснабжения:
с 9.00 22 марта до 17.00 26 марта - ул. Шмидта, 45;
с 9.00 23 марта до 16.00 25 марта - ул. Крупской, 40;
с 9.00 23 марта до 17.00 25 марта - ул. Капитана Копытова, 4, 6, 7; ул. Радищева, 19;
с 9.00 24 марта до 17.00 26 марта - ул. Капитана Копытова, 8, 16; ул. Капитана Орликовой, 5, 6, 37;
с 9.00 25 марта до 17.00 26 марта - ул. Капитана Копытова, 22.
От холодного водоснабжения:
9.00 – 20.00 - ул. Лесная, 8, 10, 12, 17; пер. Охотничий, 2, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25.
От газоснабжения:
10.00 – 16.30 - ул. Капитана Копытова, 21; ул. Профессора Сомова, 5, 6; просп. Ленина, 17, 67; ул. Хлобыстова, 13.
От электроснабжения:
11.00 – 15.00 – просп. Кирова, 15.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.