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Мурманская область. Арктика (16+)25.03.22 08:15

Плановые отключения в Мурманске на 25 марта

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 25 марта.

От горячего водоснабжения:

с 11.00 23 марта до 16.00 25 марта – просп. Кольский, 206;

с 9.00 24 марта до 15.00 25 марта – просп. Кирова, 23 корп. 2, 25;

с 10.00 23 марта до 19.00 26 марта  - б-р. Театральный, 8;

с 10.00 21 марта до выполнения работ 29 марта -  просп. Ленина, 95.

От холодного водоснабжения:

9.00 — 17.00 - ул. Скальная, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31; ул. Мира, 27.

От газоснабжения:

10.00 — 15.00 - ул. Профессора Сомова, 7; ул. Капитана Егорова, 13; прогсп. Ленина, 65.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

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