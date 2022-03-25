Плановые отключения в Мурманске на 25 марта
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 25 марта.
От горячего водоснабжения:
с 11.00 23 марта до 16.00 25 марта – просп. Кольский, 206;
с 9.00 24 марта до 15.00 25 марта – просп. Кирова, 23 корп. 2, 25;
с 10.00 23 марта до 19.00 26 марта - б-р. Театральный, 8;
с 10.00 21 марта до выполнения работ 29 марта - просп. Ленина, 95.
От холодного водоснабжения:
9.00 — 17.00 - ул. Скальная, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31; ул. Мира, 27.
От газоснабжения:
10.00 — 15.00 - ул. Профессора Сомова, 7; ул. Капитана Егорова, 13; прогсп. Ленина, 65.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.