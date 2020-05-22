Мурманская область. Арктика (16+)22.05.20 18:00
Плановые отключения в Мурманске на 25 мая
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 25 мая.
От горячего водоснабжения и теплоснабжения:
9.00 – 16.00 – просп. Героев-североморцев, 49, 51.
От холодного водоснабжения:
9.00 – 15.00 - ул. Адмирала Лобова, 11 корп. 2;
9.00 – 23.00 - ул. Карла Маркса, 16; ул. Володарского, 13.
От газоснабжения:
9.30 – 16.00 - ул. Олега Кошевого, 4; ул. Капитана Буркова, 41; ул. Свердлова, 10 корп. 2.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.
Комментарии
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Последние комментарии
Андрей Тумашов
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Игорь
19.05.20 10:21
г.Кола ул. Кривошеева дом 2 . Установлен и поверен прибор теплового учёта , а информации по перерасчёту никакой нет ?
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Иван
16.05.20 14:48
Этим планам уже лет 20! А главное кому сейчас в Мурманске нужно жилье? Отток населения составляет 5-6 тыс. чел. в год! На рынке полно продается жилья, но город не хочет покупать его по рыночной цене,
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