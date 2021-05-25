Плановые отключения в Мурманске на 25 мая
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 25 мая.
От горячего водоснабжения:
с 9.00 24 мая до 16.00 25 мая - ул. Карла Маркса, 55; ул. Марата, 18, 22;
с 10.00 24 мая до выполнения работ 28 мая -л. Старостина, 17, 19, 21;
с 10.00 25 мая до 17.00 27 мая - ул. Книповича, 61 корп. 3.
От горячего и холодного водоснабжения:
8.30 — 23.00 - ул. Капитана Буркова, 33, 35, 37; ул. Воровского, 20;
9.00 — 16.00 – просп. Кольский, 31, 33; ул. Коммуны, 18, 20;
9.00 — 23.59 - ул. Нахимова, 8, 10; ул. Жуковского, 4, 5;
10.00 — 17.00 - ул. Новое Плато, 20, 22.
От холодного водоснабжения:
9.00 — 15.00 - ул. Миронова, 3, 10; ул. Гагарина, 25 корп. 2.
От газоснабжения:
10.00 — 16.30 – просп. Кирова, 15; ул. Адмирала Лобова, 33/2.
От электроснабжения:
9.00 — 12.00 - ул. Комсомольская, 10, 15;
09.00 — 15.00 - ул. Гагарина, 25 корп. 2, 27, 29, 31 ул. Миронова, 4, 5, 6, 8, 14.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.