Плановые отключения в Мурманске на 25 мая

Круглова Антонина александровна Мне выставлен счёт за апрель по лс 024403000301007153 на сумму 559,57. Я оплатила 14 мая 2021. Показания хв 1158, гв 715. В марте 2021 поменяли счетчик горячей воды с показаниями 1. У меня лс 0000800 Комментарий к новости: «Радуга» вновь помогает пенсионерам своими консультациями

Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска". Григорий, здравствуйте. Заверяю Вас, Ваших сторонников и всех родителей учащихся нашего ОУ, удостоенного в 2018 году гранта, от своего имени и имени всего коллектива МБОУ "Кадетская школа города Мурма Комментарий к новости: Почему собственность за рубежом пагубно сказывается на семейных узах в семьях депутатов горсовет?