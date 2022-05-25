Плановые отключения в Мурманске на 25 мая

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 25 мая.

От горячего водоснабжения и теплоснабжения:

9.00 – 16.00 - ул. Аскольдовцев, 31, 33, 35, 35 корп. 1, 37.

От горячего водоснабжения:

с 9.00 23 мая 14.00 25 мая - ул. Капитана Пономарева, 9 корп. 1, 9 корп. 2; ул. Ломоносова, 9 корп. 2;

с 10.00 23 мая до 16.00 25 мая – просп. Кольский, 162;

с 10.00 23 мая до выполнения работ 27 мая - ул. Капитана Маклакова, 29, 30.

От горячего и холодного водоснабжения:

9.30 – 15.30 - ул. Олега Кошевого, 4, 4а, 6 корп. 1, 6 корп. 2, 8, 10.

От холодного водоснабжения:

9.00 – 23.00 - ул. Аскольдовцев, 25 корп. 2, 25 корп. 3, 25 корпе. 4, 35.

От газоснабжения:

10.00 – 15.00 - ул. Марата, 18; ул. Нахимова, 19, 29; ул. Адмирала Лобова, 33/2;

10.00 – 16.00 - ул. Аскольдовцев, 17.

От электроснабжения:

10.00 – 14.00 - ул. Коминтерна, 15.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.