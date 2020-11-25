Плановые отключения в Мурманске на 25 ноября

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 25 ноября.

От горячего водоснабжения:

9.00 – 15.00 - ул. Капитана Маклакова, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52;

9.00 – 16.00 – просп. Кольский, 46; ул. Героев Рыбачьего, 41, 43, 45;

10.00 – 17.00 - ул. Советская (Росляково), 13, 15, 17, 19;

ул. Школьная (Росляково), 15, 17;

ш. Североморское (мкр.Росляково), 16, 18.

От холодного и горячего водоснабжения:

9.00 – 18.00 - ул. Радищева, 16, 18.

От холодного водоснабжения:

9.00 – 13.00 - ул. Капитана Маклакова, 46, 47, 48, 49.

От газоснабжения:

9.30 – 16.30 - ул. Героев Рыбачьего, 13, 19; просп. Кирова, 31, 31а; ул. Папанина, 7, 9, 12, 14; ул. Чумбарова-Лучинского, 40 корп. 3; ул. Гаджиева, 7.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.