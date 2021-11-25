Плановые отключения в Мурманске на 25 ноября
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 25 ноября.
От горячего и холодного водоснабжения:
8.00 – 17.00 - ул. Героев Рыбачьего, 35 корп.1, 35 корп.2, 47, 48, 49, 50.
От холодного водоснабжения:
8.00 – 14.00 - ул. Полухина, 12а, 14а, 14в; ул. Генерала Фролова, 3; просп. Героев-североморцев, 66/19, 62, 69; ул. Александра Невского, 93; ул. Хлобыстова, 15, 17; ул. Александрова, 10.
От газоснабжения:
10.00 – 15.00 - ул. Чумбарова-Лучинского, 46 корп.1, 46 корп.2; ул. Папанина, 7, 12, 14, 5, 9; просп. Кирова, 31, 31а; ул. Героев Рыбачьего, 20, 21;
10.00 – 16.00 - ул. Чумбарова-Лучинского, 21.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.