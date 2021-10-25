Мурманская область. Арктика (16+)25.10.21 08:15
Плановые отключения в Мурманске на 25 октября
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 25 октября.
От горячего водоснабжения и теплоснабжения:
25 октября - 9.00 – 16.00 – просп. Героев-североморцев, 22, 24; ул. Калинина, 42.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.
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