Плановые отключения в Мурманске на 25 октября

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 25 октября.

От горячего водоснабжения и теплоснабжения:

25 октября - 9.00 – 16.00 – просп. Героев-североморцев, 22, 24; ул. Калинина, 42.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.