Плановые отключения в Мурманске на 25 октября

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 25 октября.

От горячего и холодного водоснабжения:

9.00 — 14.00 - ул. Александрова, 4/1.

От холодного водоснабжения:

9.00 — 22.00 - ул. Зелёная, 32, 34.

От электроснабжения:

9.00 — 16.00 - ул. Павлова, 9а; ул. Пархоменко, 3, 5, 9.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.