Плановые отключения в Мурманске на 25 января
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 25 января.
От горячего водоснабжения:
с 9.00 24 января до 16.00 25 января - ул. Героев Рыбачьего, 17;
с 9.00 25 января до 17.00 27 января - ул. Шабалина, 43;
9.00 – 15.00 - ул. Мира, 2 корп.1, 2 корп.2, 4 корп.1, 4 корп.2, 8, 10, 12; ул. Старостина, 59 корп.1, 59 корп.2, 61 корп.1, 61 корп.2, 63, 65, 67, 69, 71, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 91, 93, 95, 97, 99.
От холодного водоснабжения:
9.30 – 16.00 - ул. Чумбарова-Лучинского, 3, 5.
От газоснабжения:
10.00 – 15.00 - ул. Баумана, 28; ул. Халтурина, 1, 11; ул. Володарского, 3, 7, 10, 12; ул. Хлобыстова, 20 корп.2.
От электроснабжения:
0.00 – 7.00, просп. Ленина, 61, 63, 63а; ул. Воровского, 15а; ул. Капитана Егорова, 13, 13а, 14, 15, 17, 19; ул. Комсомольская, 3б.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.