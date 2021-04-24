Мурманская область. Арктика (16+)24.04.21 08:15
Плановые отключения в Мурманске на 26 апреля
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 26 апреля.
От горячего водоснабжения:
9.00 — 15.00 – просп. Кольский, 176 корп. 1; ул. Зои Космодемьянской, 26, 28; ул. Капитана Копытова, 23, 24, 25, 33, 34.
От холодного водоснабжения:
9.00 — 17.00 – просп. Кольский, 49в, 51, 53; ул. Автопарковая, 1, 8, 10, 12, 20;
09.00 — 20.00 - ул. Сафонова, 43, 45, 47.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.
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