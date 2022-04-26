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Мурманская область. Арктика (16+)26.04.22 08:15

Плановые отключения в Мурманске на 26 апреля

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 26 апреля.

От горячего водоснабжения и теплоснабжения:

8.30 — 17.00 - пер. Арктический, 6, 10.

От горячего водоснабжения:

с 9.00 25 апреля до 16.00 27 апреля - ул. Морская, 11;

с 10.00 25 апреля до 17.00 30 апреля – просп. Кольский, 7;

10.00 — 17.00 – проезд Капитана Тарана, 6.

От горячего и холодного водоснабжения:

9.00 — 14.00 - ул. Адмирала Лобова, 11 корп. 7.

От холодного водоснабжения:

9.00 — 23.00 - ул. Скальная, 11а, 13а, 15а.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

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