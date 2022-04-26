Плановые отключения в Мурманске на 26 апреля
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 26 апреля.
От горячего водоснабжения и теплоснабжения:
8.30 — 17.00 - пер. Арктический, 6, 10.
От горячего водоснабжения:
с 9.00 25 апреля до 16.00 27 апреля - ул. Морская, 11;
с 10.00 25 апреля до 17.00 30 апреля – просп. Кольский, 7;
10.00 — 17.00 – проезд Капитана Тарана, 6.
От горячего и холодного водоснабжения:
9.00 — 14.00 - ул. Адмирала Лобова, 11 корп. 7.
От холодного водоснабжения:
9.00 — 23.00 - ул. Скальная, 11а, 13а, 15а.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.