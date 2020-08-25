Плановые отключения в Мурманске на 26 августа
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 26 августа.
Опрессовка тепловых сетей:
Ремонт котельной:
с 15 июня по 28 августа - плановый ремонт котельной ТЦ «Росляково-1» – 67 домов.
От горячего водоснабжения:
с 9.00 24 августа до 17.00 26 августа – ул. Капитана Пономарева, 5, ул. Ломоносова, 3;
с 0.00 25 августа до 16.00 28 августа - пер. Портовый, 52; ул. Коминтерна, 14, 16, 18, 20, 22, 24; ул. Привокзальная, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 13, 15;
с 9.00 25 августа до выполнения работ 31 августа – пер. Охотничий, 25;
с 8.00 25 августа до 17.00 28 августа - просп. Ленина, 95;
с 12.00 25 августа до выполнения работ 26 августа - ул. Шабалина, 4;
с 12.45 25 августа до выполнения работ 31 августа - ул. Октябрьская, 23.
От холодного водоснабжения:
8.00 – 23.00 - ул. Капитана Буркова, 45;
9.00 – 16.00- ул. Инженерная, 3.
От газоснабжения:
9.30 – 16.30 - ул. Полярные Зори, 29 (корп. 1); ул. Инженерная, 12;
10.00 – 16.00 - ул. Гагарина, 1.
От электроснабжения:
11.00 – 14.00 - пер. Якорный, 14.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.