Плановые отключения в Мурманске на 26 августа

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 26 августа.

Опрессовка тепловой сети:

с 8.00 23 августа до 24.00 27 августа — опрессовка теплосети «Южная» (ПАО «МТЭЦ») — 564 дома;

с 8.00 24 августа до 24.00 25 августа — опрессовка теплосети ТЦ «Росляково Южное» (АО «МЭС») — 12 домов.

От холодного водоснабжения:

8.30 — 23.00 - ул. Книповича, 25;

9.00 — 17.00 - ул. Крупской, 13, 15, 17. 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31. 33, 35; ул. Бабикова, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16;

9.00 — до выполнения - ул. Советская (мкр.Росляково), 11, 17.

От газоснабжения:

10.00 — 15.00 – просп. Кольский, 30.

От электроснабжения:

10.00 — до выполнения - ул. Гагарина, 20.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.