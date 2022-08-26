Мурманская область. Арктика (16+)26.08.22 08:15
Плановые отключения в Мурманске на 26 августа
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 26 августа.
Гидравлические испытания:
с 22 августа до выполнения 26 августа — гидравлические испытания котельной «Южная» — 591 дом.
От холодного водоснабжения:
9.30 — 23.00 - ул. Хлобыстова, 13;
9.30 — 18.00 - ул. Павлова, 45;
9.00 — 20.00 – просп.. Героев-североморцев, 15 корп. 2, 17 корп. 1,17 корп. 2, 19.
От газоснабжения:
10.00 — 13.00 - ул. Привокзальная, 8.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.
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