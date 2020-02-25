Плановые отключения в Мурманске на 26 февраля
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 26 февраля.
От горячего водоснабжения и теплоснабжения:
8.30 – 17.00 - ул. Героев Рыбачьего, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75; ул. Крупской, 2, 2а, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24.
От горячего водоснабжения:
с 9.00 25 февраля до 16.00 27 февраля - ул. Героев Рыбачьего, 73, 75;
с 9.00 26 февраля до 16.00 28 февраля - ул. Героев Рыбачьего, 61, 63.
От горячего и холодного водоснабжения:
9.00 – 20.00 – просп. Кольский, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147; ул. Генерала Щербакова, 2. 4, 6, 8.
От холодного водоснабжения:
8.30 – 23.00 - ул. Максима Горького, 17/14.
От газоснабжения:
9.30 – 16.30 - ул. Бабикова, 4; ул. Капитана Тарана, 14, 15, 16; ул. Софьи Перовской, 6, 8; ул. Воровского, 16, 17; просп. Героев-североморцев, 78 корп. 2;
10.00 – 16.00 - ул. Халатина, 15.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.