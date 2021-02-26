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Мурманская область. Арктика (16+)26.02.21 08:15

Плановые отключения в Мурманске на 26 февраля

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 26 февраля.

От горячего водоснабжения и теплоснабжения:

9.00 – 15.00 - ул. Папанина, 25, 27.

От горячего водоснабжения:

с 9.00 24 февраля до 17.00 26 февраля - ул. Капитана Копытова, 9, 33, 37.

От газоснабжения:

9.30 – 16.30 - ул. Бабикова, 7; пр-д. Капитана Тарана, 20, 21, 22; ул. Софьи Перовской, 16, 18, 23/19, 27; просп.Героев-североморцев, 78 корп. 3;

10.00 – 16.00 - ул. Александрова, 26.

От электроснабжения:

9.00 – 14.00 - ул. Долина Уюта, 2, 3, 3б, 4;

11.00 – 15.00 - ул. Декабристов, 2/24, 4/22; ул. Фрунзе, 23/5, 25, 27, 29, 29а.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

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