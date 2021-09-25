Плановые отключения в Мурманске на 26 и 27 сентября

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 26 и 27 сентября.

От горячего водоснабжения:

с 9.00 27 сентября до 16.00 29 сентября – просп. Кольский, 108 корп.1, 108 корп.2, 108 корп.3.

От горячего и холодного водоснабжения:

9.00 – 12.00 - ул. Крупской, 23, 25, 27.

От электроснабжения:

с 0.00 до 1.30 26 сентября - ул. Гвардейская, 5, 7, 9, 11, 13, 15.

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В связи с проведением противоаварийных ремонтных работ в электрических сетях АО «МОЭСК» информируем, что в период с 0.00 до 1.30 26 сентября будет произведено отключение энергопринимающих устройств объектов потребителей электрической энергии от электроснабжения, присоединенных к РУ-0,4 1 СШ ТП-536 и ТП-190.

Таким образом, отключение электроснабжения коснется объектов, расположенных по следующим адресам: ул. Ушакова, 7/2; ул. Сафонова, 10, 12; ул. Полины Осипенко, 12; ГСК № 57 «А».

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.