Плановые отключения в Мурманске на 26 июля

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 26 июля.

Плановый ремонт котельной:

с 12 июля до выполнения 25 июля - плановый ремонт Дизельной котельной (п. Дровяное) (МУП «Мурманская управляющая компания») – 4 дома;

с 13 июля до выполнения 26 июля - плановый ремонт Восточной котельной (ПАО «МТЭЦ») – 458 дома;

с 13 июля до выполнения 26 июля - плановый ремонт от котельной ТЦ «Росляково -1» (филиал АО «МЭС» «Североморская теплосеть») - 67 домов;

с 14 июля до выполнения 27 июля - плановый ремонт котельной мкр. Абрам-Мыс (АО «МЭС») – 16 домов;

с 0.00 21 июля до 24.00 3 августа - плановый ремонт котельной «Роста» (АО «МЭС») — 114 домов;

с 27 июля до выполнения 9 августа — плановый ремонт котельной «Южная» (ПАО «МТЭЦ») — 564 дома.

Опрессовка тепловой сети:

с 26 июля до выполнения 29 июля - опрессовка тепловой сети от котельной «Северная» (АО «МЭС») — 492 дома.

От горячего водоснабжения:

с 10.00 20 июля до выполнения работ 24 июля - ул. Самойловой, 9;

с 9.00 26 июля до 16.00 28 июля - ул. Ломоносова, 7 корп. 2.

От электроснабжения:

9.00 — 16.00 - ул. Адмирала Лобова, 11 корп. 2, 11 корп. 3, 11 корп. 7, 15, 17.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.