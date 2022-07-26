Плановые отключения в Мурманске на 26 июля

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 26 июля.

Плановый ремонт котельной:

с 13 июля до выполнения работ 26 июля – плановый ремонт котельной «Абрам-Мыс» - 19 домов;

с 13 июля до выполнения работ 26 июля – плановый ремонт котельной «Росляково-1» - 41 дом;

с 20 июля до выполнения работ 2 августа – плановый ремонт котельной «Роста» - 144 дома;

с 26 июля до выполнения работ 8 августа – плановый ремонт котельной «Южная» - 591 дом.

Опрессовка теплосети котельной:

с 25 июля до выполнения работ 28 июля – опрессовка теплосети котельной «Северная» - 464 дома.

От горячего водоснабжения:

с 9.00 25 июля до 23.59 27 июля - ул. Владимирская, 17; ул. Генералова, 1/13, 2/18, 3/20; ул. Декабристов, 4/22; ул. Максима Горького, 15, 17/14; ул. Новосельская, 4; ул. Фрунзе, 17, 19; ул. Халтурина, 7, 9, 11, 15, 16;

с 10.00 26 июля до 17.00 27 июля - ул. Капитана Буркова, 23.

От горячего и холодного водоснабжения:

9.00 – 14.00 - ул. Свердлова, 68;

9.00 – 19.00 - ул. Капитана Орликовой, 44, 45, 49, 50, 53, 54, 55, 56, 57, 57а.

От холодного водоснабжения:

9.00 – 16.00 - ул. Гаджиева, 9, 11.

От газоснабжения:

9.00 – 16.00 - ш. Североморское (жилой район Росляково), 14.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.