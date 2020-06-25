Плановые отключения в Мурманске на 26 июня

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 26 июня.

Опрессовка тепловых сетей:

с 23 июня до выполнения 26 июня – опрессовка тепловой сети от котельной ЦТП «Фестивальная» (ОАО «ММРП») – 18 домов;

с 23 июня до выполнения 26 июня - опрессовка тепловых сетей от котельной ЦТП «Шевченко» – 13 домов;

с 23 июня до выполнения 26 июня - опрессовка тепловых сетей от котельной ЦТП «Бондарная» – 27 домов;

с 23 июня до выполнения 26 июня - опрессовка тепловых сетей от котельной ЦТП «Прибрежная» – 9 домов.

Ремонт котельной:

с 15 июня до выполнения 28 июня - полная остановка угольной котельной (МУП «Мурманская управляющая компания») - 3 дома;

с 15 июня до выполнения 28 июня - полная остановка дизельной котельной (МУП «Мурманская управляющая компания») - 4 дома;

с 15 июня до выполнения 17 августа - плановый ремонт (полная остановка) котельной «Росляково-1» (АО «МЭС» «Североморская теплосеть») – 67 домов;

с 23 июня до выполнения 6 июля – плановый ремонт (полная остановка) Центральной котельной (ПАО «МТЭЦ») – 332 дома.

От горячего водоснабжения:

с 23 июня до выполнения работ 30 июня – прсоп. Ленина, 92;

с 9.00 25 июня до 12.00 26 июня - ул. Капитана Орликовой, 44, 45, 49, 50.

От газоснабжения:

9.30 – 16.30 - пер. Русанова, 1; ул. Гагарина, 1а, 2/47; ул. Павлова, 16, 29, 31, 32, 34, 36, 38, 49, 51.

От электроснабжения:

14.00 – 16.00 - ул. Старостина, 59 корп. 1.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.